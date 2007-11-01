CodeBaseРазделы
Индикаторы

Flat - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
4772
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Pedro Puado

Индикатор Flat.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7562

