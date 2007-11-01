Довольно интересный метод построения канала. Несмотря на явный примитивизм постройки, может быть полезен при анализе уровня флэта (скажем, если вас долго не было терминала и надо быстро оценить, что же происходило).

Индикатор поазывает, когда продовать и когда покупать. Но не все так просто.