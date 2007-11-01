Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ind-SKB-1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3171
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Kara Software Corp
индикатор Ind-SKB-1.
индикатор Ind-SKB-1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7305
TZ-Breaktout-Z1
Индикатор TZ-Breaktout-Z1.Fisher_mbk
Осциллятор Fisher mbk.
Pivot_Fibs
Индикатор Fib Pivots.EMAPredictive2
Индикатор EMA Predictive 2.