Индикаторы

Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Название этого индикатора дано по имени их автора Честера Келтнера, который впервые представил свою систему заработка на 10-периодной Скользящей средней в своей книге 1960г. "How to make money in Commodities".

Это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже экспоненциальной скользящей средней путем умножения ее величины на значение Среднего Истинного Диапазона (Average True Range). Вне всякого сомнения, это очень интересные каналы. В первую очередь потому, что в них гениально соединены два индикатора: скользящие средние и индикатор ATR.

Методика расчета:

Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner Lower Channel = MA (close, x) - (m * ATR (y))

где:

  • x - период MA;
  • m - коэффициент;
  • у - период индикатора ATR.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

  • SmoothAlgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Keltner_Channel.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Канал Кёлтнера

