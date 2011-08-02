Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7830
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Название этого индикатора дано по имени их автора Честера Келтнера, который впервые представил свою систему заработка на 10-периодной Скользящей средней в своей книге 1960г. "How to make money in Commodities".
Это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже экспоненциальной скользящей средней путем умножения ее величины на значение Среднего Истинного Диапазона (Average True Range). Вне всякого сомнения, это очень интересные каналы. В первую очередь потому, что в них гениально соединены два индикатора: скользящие средние и индикатор ATR.
Методика расчета:
Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner Lower Channel = MA (close, x) - (m * ATR (y))
где:
- x - период MA;
- m - коэффициент;
- у - период индикатора ATR.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
- SmoothAlgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Keltner_Channel.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Аналог Стохастического осциллятора с минимальным лагом.MAMA
Мезаадаптивная скользящая средняя MAMA (MESA Adaptive Moving Average).
Индикатор силы тренда, построенный на основе адаптивного фильтра Laguerre.Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers
Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.).