Название этого индикатора дано по имени их автора Честера Келтнера, который впервые представил свою систему заработка на 10-периодной Скользящей средней в своей книге 1960г. "How to make money in Commodities".



Это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже экспоненциальной скользящей средней путем умножения ее величины на значение Среднего Истинного Диапазона (Average True Range). Вне всякого сомнения, это очень интересные каналы. В первую очередь потому, что в них гениально соединены два индикатора: скользящие средние и индикатор ATR.



Методика расчета:

Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))

Keltner Lower Channel = MA (close, x) - (m * ATR (y))



где:

x - период MA;

m - коэффициент;

у - период индикатора ATR.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

