Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WilliamR36 With Alert - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7646
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан
Индикатор, показывающий тренд.
Индикатор, показывающий тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7588
ZigZag_Fibo_v2beta
Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.Zs1
Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.
I_Trend
Индикатор I_Trend.Terminator_v2.0
Советник Terminator. Использует индикатор I_Trend.