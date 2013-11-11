Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор Q-period Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор BlauTStochI
Три индикатора Relative Vigor Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.Cronex_Impulse_MACD
Гистограмма MACD с обрезанным отображением флетовых зон.
Индикатор StepMA_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Median
Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах.