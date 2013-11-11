CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauTStochI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2272
(14)
Индикатор Q-period Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BlauTStochI

