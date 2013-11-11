Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RVI_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2147
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Три индикатора Relative Vigor Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Рис.1. Индикатор RVI_3HTF
Cronex_Impulse_MACD
Гистограмма MACD с обрезанным отображением флетовых зон.Exp_BlauCSI
Торговая система с использованием индикатора BlauCSI.
BlauTStochI
Индикатор Q-period Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.StepMA_NRTR_HTF
Индикатор StepMA_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.