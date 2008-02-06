Смотри, как бесплатно скачать роботов
Median - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Rosh
Индикатор показывает среднее между наибольшей и наименьшей ценой за промежуток времени.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7819
