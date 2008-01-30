CodeBaseРазделы
Pivot RS Session - индикатор для MetaTrader 4

Автор: DVYU inc

Индикатор Pivot RS Session. Показывает торговые сессии.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7795

