Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot RS Session - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7928
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: DVYU inc
Индикатор Pivot RS Session. Показывает торговые сессии.
Индикатор Pivot RS Session. Показывает торговые сессии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7795
Din Fibo Next
Индикатор Din Fibo Next. Показывает канал.Fib SR
Индикатор Fib SR.
Res-Sup
Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления.RoundPriceExp
Индикатор RoundPriceExp.