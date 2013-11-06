Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.

Три индикатора Commodity Channel Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Эргодический MDI осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

Индикатор BlauCSI_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора BlauCSI в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.