r_MaСrossing - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Rosych

Скользящая средняя, вычисленная усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average со своей сигнальной линией с возможностью подачи алертов и отправки Push-сообщений.

Push-сообщения отправляются только с закрытых баров.

CCI_3HTF CCI_3HTF

Три индикатора Commodity Channel Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.

BlauErgodicMDI BlauErgodicMDI

Эргодический MDI осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

Индикатор BlauCSI_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора BlauCSI в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.