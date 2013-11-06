Ставь лайки и следи за новостями
r_MaСrossing - индикатор для MetaTrader 5
Rosych
Скользящая средняя, вычисленная усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average со своей сигнальной линией с возможностью подачи алертов и отправки Push-сообщений.
Push-сообщения отправляются только с закрытых баров.
