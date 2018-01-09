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Reduce_risks - эксперт для MetaTrader 5

A.Masterskikh | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3106
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера"

Советник работает на каждом тике, и есть идея о его оптимизации:

  • Некоторые данные (по индикаторам и таймсериям) получать только если появился новый бар

Пример нескольких запусков тестера (перед каждым тестом терминал перезапускался, кеши не очищались) с такими настройками:

Reduce_risks Tester Settings

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109)
2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453)
3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)

На всякий случай график до оптимизации кода:

Reduce_risks Tester Graph

Теперь три запуска после небольшой оптимизации кода:

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750)
2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743)
3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)

Как видно, объявление некоторых переменных с типом static и перезапись их только на новом баре дало экономию 2 минуты.

В прикрепленном файле версии 1.013 уже проведена оптимизация кода.

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