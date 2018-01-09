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Reduce_risks - эксперт для MetaTrader 5
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MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера"
Советник работает на каждом тике, и есть идея о его оптимизации:
- Некоторые данные (по индикаторам и таймсериям) получать только если появился новый бар
Пример нескольких запусков тестера (перед каждым тестом терминал перезапускался, кеши не очищались) с такими настройками:
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)
На всякий случай график до оптимизации кода:
Теперь три запуска после небольшой оптимизации кода:
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)
Как видно, объявление некоторых переменных с типом static и перезапись их только на новом баре дало экономию 2 минуты.
В прикрепленном файле версии 1.013 уже проведена оптимизация кода.
Модификация индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - выделение цветом зон НАД уровнем UP и ПОД уровнем DOWN.Arbitrage Synthetic
Робот для арбитража между парой EURGBP и ее синтетическим курсом (треугольный арбитраж).
Советник, который переносит стоп лосс позиции в безубыток.ZigZagEvgeTrofi ver. 1
Торговая система по индикатору ZigZag.