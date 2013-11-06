Ставь лайки и следи за новостями
BlauErgodicMDI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2243
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эргодический MDI осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор BlauErgodicMDI
