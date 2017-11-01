Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора WPR относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора

input int HighLevel=- 20 ; input int LowLevel=- 80 ; input color HighColor= clrLimeGreen ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrMagenta ;

Рис.1. Индикатор WPRValues