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DeMarkerValues - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Mohit Marwaha
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора DeMarker относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора
input double HighLevel=0.70; // уровень перекупленности input double LowLevel=0.30; // уровень перепроданности input color HighColor=clrBlue; // цвет перекупленности input color MiddleColor=clrGray; // цвет вне тренда input color LowColor=clrMagenta; // цвет перепроданности
Рис.1. Индикатор DeMarkerValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.VWAP Custom Position
Стандартный расчет VWAP (взвешенной средней цены объема), но с настраиваемой начальной позицией.
Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.Count of candles in interval (histogram)
Индикатор показывает количество бычьих и медвежьих баров в заданном промежутке.