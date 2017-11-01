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Индикаторы

DeMarkerValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1976
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
DeMarkerValues.mq5 (29.24 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора DeMarker относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора

input double HighLevel=0.70;                            // уровень перекупленности
input double LowLevel=0.30;                             // уровень перепроданности
input color HighColor=clrBlue;                          // цвет перекупленности
input color MiddleColor=clrGray;                        // цвет вне тренда
input color LowColor=clrMagenta;                        // цвет перепроданности

Рис.1. Индикатор DeMarkerValues

Рис.1. Индикатор DeMarkerValues

WPRValues WPRValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

VWAP Custom Position VWAP Custom Position

Стандартный расчет VWAP (взвешенной средней цены объема), но с настраиваемой начальной позицией.

Statistics of candles 2 Statistics of candles 2

Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

Count of candles in interval (histogram) Count of candles in interval (histogram)

Индикатор показывает количество бычьих и медвежьих баров в заданном промежутке.