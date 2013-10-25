CodeBaseРазделы
Индикаторы

Math-System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Набор целевых уровней поддержки/сопротивления для прогнозируемого движения цены.

См. также Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) и Murrey Math FixPeriod.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.02.2008.

Индикатор Math-System

Индикатор Math-System

