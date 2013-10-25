Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Math-System - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4148
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Набор целевых уровней поддержки/сопротивления для прогнозируемого движения цены.
См. также Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) и Murrey Math FixPeriod.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.02.2008.
Индикатор Math-System
BlauCMI
Эргодический CMI-осциллятор в виде цветной гистограммы.JFATL_3HTF
Три гладких быстрых цифровых фильтра JFATL с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
iBarShift
Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4. В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки.Any Pair Stochastic
Данный индикатор может быть полезным инструментом для анализа кросс-курсов пар и для корреляционного анализа.