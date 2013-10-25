Три гладких быстрых цифровых фильтра JFATL с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4. В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки.

Данный индикатор может быть полезным инструментом для анализа кросс-курсов пар и для корреляционного анализа.