Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)

Данный индикатор создан на основе и с использованием алгоритма Vladislav Goshkov (VG) 4vg@mail.ru

Индикатор строит математические линии Мюррея (Murrey Math Lines) на всей доступной истории без использования объектов.



В соответствии с Ганном, цены двигаются в 1/8, эти 1/8 выступают в роли поддержки и сопротивления как величины движения цены во времени. Получив эту характеристику 1/8 действий цены, Мюррей назначает свойства каждой из МЛМ в данной октаве. Эти свойства приведены здесь для удобства.



Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление). Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот). Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.

Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот). Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

Линия 5/8 (Верхняя граница торговли). Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.

Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление). Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лучший для продажи и покупки.

Линия 3/8 (Нижняя граница торговли). Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.

Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот). Это слабая линия. Если цены идут вниз слишком далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.

Большая просьба, при нахождении ошибок а алгоритме пишите на форуме.