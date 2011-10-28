Этот вариант индикатора, строящего уровни Мюррея, удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре. Пожалуй, самое лучшее применение такому индикатору - это анализ стратегии с его использованием в оффлайне.



Еще одним достоинством этого индикатора является возможность фиксировать период графика, на котором происходит расчет уровней Мюррея с помощью входной переменной Timeframe. Таким образом, меняя период самого графика финансового актива, можно работать с набором уровней Мюррея одного фиксированного таймфрейма, например, дневного.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Murrey_Math.