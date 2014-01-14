Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Math-System - indicador para MetaTrader 5
Un conjunto de niveles objetivo de soporte/resistencia para un movimiento del precio previsto.
Véase también Líneas Matemáticas Murrey (soporte y resistencia) y Vistosidad Matemática FixPeriod.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 14.02.2008.
El indicador Math-System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1923
