Indicadores

Math-System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1280
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
math-system.mq5 (15.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Un conjunto de niveles objetivo de soporte/resistencia para un movimiento del precio previsto.

Véase también Líneas Matemáticas Murrey (soporte y resistencia) y Vistosidad Matemática FixPeriod.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 14.02.2008.

El indicador Math-System

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1923

