Реальный автор:

Андрей Опейда

Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран рекомендации по торговле.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.02.2008.





Рис.1. Индикатор Commentator