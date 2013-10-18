CodeBaseРазделы
Commentator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Андрей Опейда

Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран рекомендации по торговле.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.02.2008.

Рис.1. Индикатор Commentator

