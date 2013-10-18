Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Commentator - индикатор для MetaTrader 5
- 3013
Реальный автор:
Андрей Опейда
Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран рекомендации по торговле.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.02.2008.
Рис.1. Индикатор Commentator
ColorDM_361
Цифровой моментум, выполненный в виде цветных значков.MultiCurrEA
Пример создания мультивалютного эксперта, который торгует с использованием индикатора Bollinger Bands.
HVR
Индикатор силы тренда.i-PassLevCCI_v.1.3
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Commodity Chanel Index.