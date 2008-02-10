CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Pass Lev CCI_v.1.2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4228
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Идея Gentor, реализация в МТ4 KimIV

Индикатор i-Pass Lev CCI_v.1.2.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7841

HVR HVR

Индикатор HVR.

Adaptosctry Adaptosctry

Индикатор Adaptosctry. Работает с индикатором FATL.

JK sinkhro JK sinkhro

Советник JK sinkhro. Довольно таки простой советник.

KeelOver KeelOver

Скрипт закрывает все открытые позиции и открывает одну на разницу сумм лотов Buy и Sell.