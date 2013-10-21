CodeBaseРазделы
Индикаторы

BAT_ATRv1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2360
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Team Aphid

NRTR-индикатор с использованием технического индикатора Average True Range.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.02.2008.

Рис. 1. Индикатор BAT_ATRv1

