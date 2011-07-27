Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор:
Тушар Ченде
Индикатор Aroon был разработан руководителем компании "Tuscarora Capital Management" и автором книг The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators и Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System Тушаром Ченде (Tushar S. Chande) в 1995 году для определения направления и силы тренда.
Наибольшая ценность индикатора заключается в том, что он помогает трейдерам и инвесторам определить, заканчивается ли долгосрочный тренд или просто делает паузу перед другим движением.
Индикатор Aroon может быть вычислен, используя следующую формулу:
Бычий индикатор = [(N периодов - N периодов с наивысшего максимума / N периодов] * 100
Медвежий индикатор = [(N периодов - N периодов с наименьшего минимума) / N периодов] * 100
Если мы посмотрим внимательно на эти формулы, то очевидно, что они обе отражают, какие были недавние максимумы и минимумы. Более высокие значения индикатора Aroon указывают на более свежие максимумы и минимумы, в то время как более низкие значения указывают на менее недавние максимумы и минимумы. Кроме того, значения индикатора Aroon колеблются между уровнями 0 и 100, где более высокое значение указывает на более сильный тренд и наоборот.
Индикатор двигается вокруг ключевых уровней 30 и 70 - движения выше 70 указывают на сильный тренд, в то время как движения ниже 30 указывают на низкую силу тренда.
Движения между 30 и 70 указывают на нерешительность рынка. Например, если бычий индикатор остается выше уровня 70, в то время как медвежий индикатор остается ниже уровня 30, определенно перед нами восходящий тренд. Пересечения между бычьими и медвежьими индикаторами указывают на подтверждения, если они происходят между уровнями 30 и 70. Например, если бычий индикатор пересекает вверх медвежий индикатор, то это подтверждает восходящий тренд.
