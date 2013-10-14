CodeBaseРазделы
Индикаторы

SI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2386
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Raff

Ненормированный осциллятор.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.02.2008.

Индикатор SI

