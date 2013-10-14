Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2386
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Raff
Ненормированный осциллятор.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.02.2008.
Индикатор SI
StepRSI_v5.2
Трендовый индикатор с использованием осцилляторного аналога RSI и его сигнальной линии, выполненный в виде цветного облака.FilterOverWPR
Индикатор силы тренда с четырьмя состояниями.
ChandelierStops_v1
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде.ChandeQStick
Индикатор QStick представляет из себя простую n-периодную скользящую среднюю для разности цен.