Индикаторы

ChandelierStops_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
5854
(2)
Автор: igorad



Модифицированная версия индикатора Chande & Kroll's Stop. Автор счетает, что ChandelierStops_v1 очень подобен и выглядит лучше чем Chande & Kroll's Stop.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7888

