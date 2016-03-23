Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BarTimer - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5353
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Отображение текущей позиции времени по отношению к началу и окончанию бара. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Информер полезен для выбора момента сделки.
Например, я открываю позиции в пределах 20% от начала свечи и после 80%. В первом случае в расчет берется предыдущая свеча, во втором - текущая. Думаю, на длительных интервалах необходимо придерживаться более жестких ограничений.
BarTimer
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8376
Schaff Trend
Индикатор Schaff Trend.T3 Taotra
Индикатор T3 Taotra.
Price Channel
Еще один индикатор ценового канала.Divergence Trader
Советник Divergence Trader.