Индикаторы

BarTimer - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
5353
(21)
Отображение текущей позиции времени по отношению к началу и окончанию бара. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Информер полезен для выбора момента сделки.
Например, я открываю позиции в пределах 20% от начала свечи и после 80%. В первом случае в расчет берется предыдущая свеча, во втором - текущая. Думаю, на длительных интервалах необходимо придерживаться более жестких ограничений.

BarTimer

