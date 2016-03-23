Отображение текущей позиции времени по отношению к началу и окончанию бара. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Информер полезен для выбора момента сделки.

Например, я открываю позиции в пределах 20% от начала свечи и после 80%. В первом случае в расчет берется предыдущая свеча, во втором - текущая. Думаю, на длительных интервалах необходимо придерживаться более жестких ограничений.

BarTimer

