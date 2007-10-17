CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Par_Test - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4009
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Danilla

Индикатор Par Test.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7499

Trendscalpindic Trendscalpindic

Индикатор Trend scalpindic.

Ticker Awesome Oscillator Ticker Awesome Oscillator

Вычисляется как разница двух простых скользящих средних: SMA(5) и SMA(34). Вид графика: гистограмма, раскрашенная зелёными и красными барами.

i_DCG_Camarilla i_DCG_Camarilla

Индикатор iDCG Camarilla.

cam_H1_H5_Historical_V4 cam_H1_H5_Historical_V4

Индикатор Cam H1 - H5 Historical v4