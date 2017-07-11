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Exp_Omni_Trend - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной точки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Omni_Trend.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.
Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.ZigZagOnParabolic_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага ZigZagOnParabolic.