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Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - эксперт для MetaTrader 5
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Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного бара, а на предыдущей свече бар был противоположного цвета или его не было вовсе.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.BarTimerCLineRounded_HTF
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend.ParTest
Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.