ColorCCI - индикатор для MetaTrader 5

Классический CCI с раскрашенными сигнальными уровнями.

Для моментов времени, когда индикатор CCI попадает в зоны перекупленности и перепроданности, происходит смена цвета индикатора, соответствующая направлению тренда.

Растущий тренд окрашивает индикатор в салатовый цвет, падающий в красный.

MA MA

Очень простой советник, работающий на пересечении двух Moving Average.

Скрипт для расчета статистических данных свечей Скрипт для расчета статистических данных свечей

Скрипт выполняет расчет минимальных, максимальных и среднеарифметических значений свечей (свеча, тело, тени) текущего графика.

Исполнение флэта Исполнение флэта

Индикатор показывает ожидаемое время открытия и закрытия позиции.

Awesome Oscillator Divergence Awesome Oscillator Divergence

Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и сигналы на покупку и продажу.