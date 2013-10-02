Классический CCI с раскрашенными сигнальными уровнями.



Для моментов времени, когда индикатор CCI попадает в зоны перекупленности и перепроданности, происходит смена цвета индикатора, соответствующая направлению тренда.



Растущий тренд окрашивает индикатор в салатовый цвет, падающий в красный.



