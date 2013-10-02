Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorCCI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3935
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Классический CCI с раскрашенными сигнальными уровнями.
Для моментов времени, когда индикатор CCI попадает в зоны перекупленности и перепроданности, происходит смена цвета индикатора, соответствующая направлению тренда.
Растущий тренд окрашивает индикатор в салатовый цвет, падающий в красный.
MA
Очень простой советник, работающий на пересечении двух Moving Average.Скрипт для расчета статистических данных свечей
Скрипт выполняет расчет минимальных, максимальных и среднеарифметических значений свечей (свеча, тело, тени) текущего графика.
Исполнение флэта
Индикатор показывает ожидаемое время открытия и закрытия позиции.Awesome Oscillator Divergence
Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и сигналы на покупку и продажу.