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Индикаторы

Color_QEMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1853
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Digit

Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Digit

XROC2_VG XROC2_VG

Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Вариация с использованием фракталов.

FractalSystem FractalSystem

Индикатор с использованием фракталов.

Bullish and Bearish Engulfing Bullish and Bearish Engulfing

Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".