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Color_QEMA_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Digit
Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Вариация с использованием фракталов.
Индикатор с использованием фракталов.Bullish and Bearish Engulfing
Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".