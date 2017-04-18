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ColorXMUV_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXMUV.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorXMUV_HTF
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.Session Buy Sell Orders
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.
Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.Exp_XFatlXSatlCloud
Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud.