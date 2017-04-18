MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.