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Modify SL TP - скрипт для MetaTrader 5

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
About me：a C/C++ programmer and forex trader, develop MT4/5 apps from October 2007.
Email: admin@fxmeter.com
My products： https://www.mql5.com/en/users/fxmeter/seller
24 продукта 25 кодов 26 тем 1377 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4375
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
\MQL5\Scripts\
Modify_SL_TP.mq5 (6.69 KB) просмотр
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Скрипт используется, чтобы изменить стоп-лосс и тейк-профит для текущей позиции по символу.

Новые стоп-лосс и тейк-профит основываются на рыночной цене.

Если входные параметры равны 0, изменения стоп-уровней происходить не будет.

Modify SL TP

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17994

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.

ToClearComment ToClearComment

Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу.

Laguerre RSI with Laguerre filter Laguerre RSI with Laguerre filter

RSI Лягерра с фильтром Лягерра.

N Candles N Candles

Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.