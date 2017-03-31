Modify SL TP

Скрипт используется, чтобы изменить стоп-лосс и тейк-профит для текущей позиции по символу.



Новые стоп-лосс и тейк-профит основываются на рыночной цене.

Если входные параметры равны 0, изменения стоп-уровней происходить не будет.

