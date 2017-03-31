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Modify SL TP - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт используется, чтобы изменить стоп-лосс и тейк-профит для текущей позиции по символу.
Новые стоп-лосс и тейк-профит основываются на рыночной цене.
Если входные параметры равны 0, изменения стоп-уровней происходить не будет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17994
Stochastic_Chaikins_Volatility
Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.ToClearComment
Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу.
Laguerre RSI with Laguerre filter
RSI Лягерра с фильтром Лягерра.N Candles
Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.