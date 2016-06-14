Анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, я задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации. Результат вы видите здесь.

Конечно, теперь он имеет мало общего с оригиналом, однако кажется интересным, поэтому я хотел бы поделиться им.











