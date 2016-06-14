CodeBaseРазделы
Stochasic Chaikin's Volatility - индикатор для MetaTrader 4

Giampiero Raschetti | Russian English
Просмотров:
7665
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, я задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации. Результат вы видите здесь.

Конечно, теперь он имеет мало общего с оригиналом, однако кажется интересным, поэтому я хотел бы поделиться им.






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8824

