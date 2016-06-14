Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochasic Chaikin's Volatility - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7665
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, я задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации. Результат вы видите здесь.
Конечно, теперь он имеет мало общего с оригиналом, однако кажется интересным, поэтому я хотел бы поделиться им.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8824
Indicator BB
BB индикатор на основе полос Боллинджера.Bollinger Bandwidth 2
Совмещает оригинальный BB с индикатором Bollinger Bandwidth и открывает отдельное окно для Bollinger Bandwidth.
ytg_ObjectsDeleteAll
Удаление всех объектов с графика.wajdyss_T3_indicator_v3
Индикатор отрисовывает стрелки для buy и sell на основании индикатора T3