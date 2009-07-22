CodeBaseРазделы
Индикаторы

FILTER_ADX_(AM) - индикатор для MetaTrader 4

Andrey
Просмотров:
8835
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Пересечение линий +/- отображается изменением цвета. Если черточка тонкая - значение ADX меньше предыдущего, толстая - больше.

FILTER_ADX_(AM)

MACD-OsMA(AM) MACD-OsMA(AM)

Цветное решение базовых индикаторов.

AO-AC(AM) AO-AC(AM)

Поклонникам и противника Билла Вильямса посвящается... Чудесный осцилятор и осцилятор ускорения в одном окне с возможностью изменения авторских настроек предложенных Вильямсом.

Gaus_MA Gaus_MA

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего

MultiCharts MultiCharts

Мультивалютный "мониторинговый" индикатор (продолжение)