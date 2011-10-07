Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smoothed ADX - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4198
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Rosh
В индикаторе сглаженного ADX применяется алгоритм сглаживания по методике Джона Эйлерса ко всем трем буферам стандартного индикатора ADX (Average Directional Movement Index).
Рисунок ниже показывает, что сглаженный ADX по сравнению с оригиналом (стандартным индикатором ADX) содержит меньше шума.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.02.2007.
Урезанный индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), от которого осталось только облако.MarketProfile
Рыночный профиль (Market Profile)- инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры для анализа статистического распределения цены по времени, нахождения ценовой зоны и контрольных значений для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.
Индикатор показывает, когда рынок начинает двигаться быстрее. Кроме того, он подсказывает трейдеру когда покупать, продавать и выходить из сделки.StepMA_Line
Индикатор StepMA, выполненный в виде скользящей средней.