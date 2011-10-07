Реальный автор:

Rosh

В индикаторе сглаженного ADX применяется алгоритм сглаживания по методике Джона Эйлерса ко всем трем буферам стандартного индикатора ADX (Average Directional Movement Index).



Рисунок ниже показывает, что сглаженный ADX по сравнению с оригиналом (стандартным индикатором ADX) содержит меньше шума.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.02.2007.