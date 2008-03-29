Многие трейдеры рассматривают "круглые" уровни, а точнее те, у которых вертикальная координата (в пунктах) оканчивается на "00", как уровни сопротивления или поддержки. Пример - уровни 1,5800 и 1,5900 для EURUSD. Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня.

Индикатор скорее создан для облегчения торговли "вручную". У индикатора есть 4 буфера, хранящие значения вертикальных координат этих уровней, но в текущей реализации точный смысл имеет только последнее значение каждого буфера.

Внешняя переменная LineWidth говорит о толщине линий, которыми рисуются "круглые" уровни. Переменная KeepTraces регулирует хранить ли вычисленные на предудущих свечах значения буферов.