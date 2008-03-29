CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RoundLevels - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5980
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Многие трейдеры рассматривают "круглые" уровни, а точнее те, у которых вертикальная координата (в пунктах) оканчивается на "00", как уровни сопротивления или поддержки. Пример - уровни 1,5800 и 1,5900 для EURUSD. Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня.

Индикатор скорее создан для облегчения торговли "вручную". У индикатора есть 4 буфера, хранящие значения вертикальных координат этих уровней, но в текущей реализации точный смысл имеет только последнее значение каждого буфера.


Внешняя переменная LineWidth говорит о толщине линий, которыми рисуются "круглые" уровни. Переменная KeepTraces регулирует хранить ли вычисленные на предудущих свечах значения буферов.

TDI-With Alerts TDI-With Alerts

Индикатор TDI-With Alerts. Описание смотрите в коде.

QQE with Alerts QQE with Alerts

Модифицированная версия индикатора Qualitative Quantitative Estimation.

Flatter_V1 Flatter_V1

Скрипт выставляет стоповые ордеры.Ордеры выставляются от указанных в пользовательских переменных High(переменная Hi) и Low(переменная Lo).

HMA4 HMA4

Модифицированный индикатор HMA.