Индикаторы

MTF_DeMarker - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
Просмотров:
6010
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: ycomp

Еще один индикатор Демарка, строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8034

