Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gann Hi-lo Activator SSL - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11249
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Kalenzo
Простенький индикатор, подойдет начинающим в усвоении MQL4.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8032
MTF Stochastic v2.0
Еще одна разновидность стохастика. Работает на всех периодах.MTF_DeMarker
Еще один индикатор Демарка, строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего.
Moving Average Trade System
Стратегия базируется на индикаторе скользящее среднее (Moving Average с периодами 5/20/40/60).Heiken_Ashi_Ma 20
Индикатор Heiken_Ashi_Ma 20.