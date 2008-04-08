Простой индикатор, который считает только волатильность определенной пары (или иного инструмента, доступного в терминале).

Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам (не по ценам открытия и закрытия).

Текущая величина показателя волатильности высвечивается в верхнем левом углу окна индикатора. Историческую величину показателя можно определить наведя мышку на график волатильности.

Индикатор предусматривает изменение:

периода усреднения. По умолчанию стоит 5 периодов - т.е. считается средняя волатильность инструмента за 5 периодов; значимых уровней. Например, иногда полезно установить уровень волатильности пары, ниже которого входить в рынок не стоит (рынок - во флете). По умолчанию стоят уровни 50, 100, 200, 300 и 400 пунктов для волатильных пар типа GBPJPY; цвета и линии отрисовки индикатора.

Разъяснения и советы:

Расчет волатильности производиться с использованием простой средней как сумма максимальных цен за период усреднения за минусом суммы минимальных цен за тот же период и переведенное в пункты:

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

где:



High и Low - соответственно максимальные и минимальные цены за период,

5 - период усреднения (приводиться в формуле, т.к. установлен по умолчанию, но может варьироваться)

100 - перевод полученной величины в пункты. Эта величина соответственно зависит от количества знаков после запятой котируемого инструмента: 100 - для цен 0,00 (все пары, котируемые с JPY), 10000 - для цен 0,0000 (большинство остальных пар)

Исходя из этого, в названии индикатора цифра указывает на количество знаков после запятой, чем и определяется применение индикатора к тому или иному инструменту.

Но иногда необходимо градировать инструменты по волатильности. Например, выбрать наиболее волантильный инструмент на данный момент, или наоборот, наименее волатильный для повышения эффективности работы какой-либо ТС. В этом случае можно использовать Volatility 3 pairs.mq4:

В данном случае этот индикатор настроен на определение волатильности по трем парам: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. И на какой бы график Вы не поместили его, он будет считать волатильность только по этим трем парам. Но это можно легко изменить, если открыть индикатор в MetaEditor:

Не забудьте внести соответствующие изменения в верхней части кода:

Кроме этого, можно увеличить и количество инструментов, по которым будет вестись расчет. Для этого необходимо добавить количество буферов (но не больше 8-ми) и внести соответствующие изменения в код.