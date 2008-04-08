CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volatility - индикатор для MetaTrader 4

Scorpio | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10089
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор, который считает только волатильность определенной пары (или иного инструмента, доступного в терминале).

Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам (не по ценам открытия и закрытия).

Текущая величина показателя волатильности высвечивается в верхнем левом углу окна индикатора. Историческую величину показателя можно определить наведя мышку на график волатильности.

Индикатор предусматривает изменение:

  1. периода усреднения. По умолчанию стоит 5 периодов - т.е. считается средняя волатильность инструмента за 5 периодов;
  2. значимых уровней. Например, иногда полезно установить уровень волатильности пары, ниже которого входить в рынок не стоит (рынок - во флете). По умолчанию стоят уровни 50, 100, 200, 300 и 400 пунктов для волатильных пар типа GBPJPY;
  3. цвета и линии отрисовки индикатора.

Разъяснения и советы:

Расчет волатильности производиться с использованием простой средней как сумма максимальных цен за период усреднения за минусом суммы минимальных цен за тот же период и переведенное в пункты:

(IMA (High,5) - IMA (Low,5)) * 100,

где:

  • High и Low - соответственно максимальные и минимальные цены за период,
  • 5 - период усреднения (приводиться в формуле, т.к. установлен по умолчанию, но может варьироваться)
  • 100 - перевод полученной величины в пункты. Эта величина соответственно зависит от количества знаков после запятой котируемого инструмента: 100 - для цен 0,00 (все пары, котируемые с JPY), 10000 - для цен 0,0000 (большинство остальных пар)

Исходя из этого, в названии индикатора цифра указывает на количество знаков после запятой, чем и определяется применение индикатора к тому или иному инструменту.

Но иногда необходимо градировать инструменты по волатильности. Например, выбрать наиболее волантильный инструмент на данный момент, или наоборот, наименее волатильный для повышения эффективности работы какой-либо ТС. В этом случае можно использовать Volatility 3 pairs.mq4:

В данном случае этот индикатор настроен на определение волатильности по трем парам: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. И на какой бы график Вы не поместили его, он будет считать волатильность только по этим трем парам. Но это можно легко изменить, если открыть индикатор в MetaEditor:

Не забудьте внести соответствующие изменения в верхней части кода:

Кроме этого, можно увеличить и количество инструментов, по которым будет вестись расчет. Для этого необходимо добавить количество буферов (но не больше 8-ми) и внести соответствующие изменения в код.

MTF_CustomCandle[HL] MTF_CustomCandle[HL]

Индикатор MTF_CustomCandle[HL].

BollStarc-TC BollStarc-TC

Индикатор BollStarc-TC.

Grachi Mika Grachi Mika

Еще одна интерпретация видения всем известного индикатора ZigZag.

FX-TREND FX-TREND

Индикатор показывает тренд на дневном графике(2) с использованием индикатора ZIGZAG-FRACTALS. Также показывает цену входа по HIGH/LOW предыдущего бара на текущем таймфрейме.