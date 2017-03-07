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Exp_XOSignal_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_XOSignal_ReOpen на основе сигналов индикатора XOSignal с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XOSignal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_XOSignal_ReOpen.ex5 содержит индикатор XOSignal.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:
//---- Включение индикатора в код эксперта как ресурса
#resource \\Indicators\\XOSignal.ex5
В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам:
//---- получение хендла индикатора XOSignal
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\XOSignal",Range,IPC);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Dsl (прерывистые сигнальные линии) - RSI.NonLag inverse fisher transform of RSX
Обратное фишеровское преобразование сглаженного незапаздывающего RSX.
Индикатор волатильности финансового актива с использованием осциллятора OSMA.ColorSTD_Histogram_HTF
Индикатор ColorSTD_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.