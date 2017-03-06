RSI в основном используется в комбинации с уровнями или с разными видами сигнальных линий. Некоторые трейдеры предпочитают уровни, а некоторые — сигнальные линии. Мы могли бы подискутировать, какой способ лучше, но это зависит только от выбранного стиля торговли.

Вашему вниманию предлагается версия, которая в какой-то мере совмещает эти два типа.Идея прерывистой сигнальной линии проста: когда уровень RSI находится выше центрального значения (RSI 50), тогда рассчитывается только верхняя сигнальная линия, а уровень нижней сигнальной линии "наследуется". Если уровень RSI ниже центрального — значит, наоборот, нижняя сигнальная линия рассчитывается, а верхняя "наследуется". Таким образом мы получаем своего рода комбинацию уровней и сигнальных линий без необходимости изменять значение самого RSI. Как можно заметить, тут есть свои положительные стороны в сравнении с обоими другими методами — например, таким образом мы избегаем проблем с "трендом", когда используются одни только сигнальные линии. В любом случае, я советую активно тестировать этот индикатор перед тем, как применять его в реальной торговле.





