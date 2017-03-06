CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dsl - RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2877
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

RSI в основном используется в комбинации с уровнями или с разными видами сигнальных линий. Некоторые трейдеры предпочитают уровни, а некоторые — сигнальные линии. Мы могли бы подискутировать, какой способ лучше, но это зависит только от выбранного стиля торговли. 

Вашему вниманию предлагается версия, которая в какой-то мере совмещает эти два типа. 
Идея прерывистой сигнальной линии проста: когда уровень RSI находится выше центрального значения (RSI 50), тогда рассчитывается только верхняя сигнальная линия, а уровень нижней сигнальной линии "наследуется". Если уровень RSI ниже центрального — значит, наоборот, нижняя сигнальная линия рассчитывается, а верхняя "наследуется". Таким образом мы получаем своего рода комбинацию уровней и сигнальных линий без необходимости изменять значение самого RSI. Как можно заметить, тут есть свои положительные стороны в сравнении с обоими другими методами — например, таким образом мы избегаем проблем с "трендом", когда используются одни только сигнальные линии. В любом случае, я советую активно тестировать этот индикатор перед тем, как применять его в реальной торговле.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17609

NonLag inverse fisher transform of RSX NonLag inverse fisher transform of RSX

Обратное фишеровское преобразование сглаженного незапаздывающего RSX.

Nevalyashka3_1 Nevalyashka3_1

Советник "Неваляшка".

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

Торговая система Exp_XOSignal_ReOpen на основе сигналов индикатора XOSignal с доливками по тренду

JuiceZ JuiceZ

Индикатор волатильности финансового актива с использованием осциллятора OSMA.