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Индикаторы

Sar_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1820
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор Sar_HTF

Рис.1. Индикатор Sar_HTF

SerialMA_EA SerialMA_EA

Советник на основе динамической скользящей средней.

UmnickTrader UmnickTrader

MQL5-реализация адаптивного советника UmnickTrade.

OpenTime 2 OpenTime 2

Позиции открываются внутри двух временных интервалов. Закрытие по времени. Трейлинг.

KWAN_NRP KWAN_NRP

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.