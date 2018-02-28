Советник на основе динамической скользящей средней.

Позиции открываются внутри двух временных интервалов. Закрытие по времени. Трейлинг.

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.