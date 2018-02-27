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SerialMA_EA - эксперт для MetaTrader 5
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В основе сигналов советника лежит индикатор SerialMA;
Индикатор постоянно увеличивает свой период расчета, начиная от пересечения ценой его линии и до следующего пересечения. На каждом пересечении индикатор начинает расчет своего периода заново, с минимального значения.
Советник использует это его свойство:
- Если цена закрытия свечи на сигнальном баре выше линии индикатора на сигнальном баре, и при этом точка индикатора на предыдущем от сигнального бара расположена на линии индикатора, то это сигнал на открытие длинной позиции;
- Если цена закрытия свечи на сигнальном баре ниже линии индикатора на сигнальном баре, и при этом точка индикатора на предыдущем от сигнального бара расположена на линии индикатора, то это сигнал на открытие короткой позиции.
В советнике можно выбрать два режима открытия позиций:
- На каждом сигнале открывается одна соответствующая позиция. Противоположная позиция закрывается;
- Позицию можно открыть только одну в одну сторону на первом сигнале. При этом противоположная позиция закрывается, все остальные сигналы пропускаются до появления противоположного сигнала, на котором позиция разворачивается (свинг).
Для работы советника требуется, чтобы скомпилированный файл SerialMA.ex5 был установлен в стандартный каталог индикаторов терминала (Папка_вашего_терминала\MQL5\Indicators).
Советник позволяет включить/отключить разрешение на открытие длинных или коротких позиций, а также реверсировать сигналы индикатора - открывать вместо покупок продажи, и наоборот. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.
Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.
Советник имеет двенадцать настраиваемых параметров:
- Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
- Mode of opening positions - режим открытия позиций (на каждом сигнале или всегда только одна позиция);
- Long positions is enabled - разрешение на открытие длинных позиций;
- Short positions is enabled - разрешение на открытие коротких позиций;
- Reverse trade - выбор "реверса" сделок (Yes, No): для Yes при сигнале на открытие длинной позиции будет открываться короткая, и наоборот;
- Lots - объем открываемых позиций;
- Stop loss in points - размер StopLoss открываемой позиции в пунктах;
- Take profit in points - размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах;
- Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов(*);
- Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения(**);
- Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения(***).
Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию на промежутке дат с 2017.01.04 по 2018.02.09. К сожалению, с настройками по умолчанию советник не показал никаких интересных результатов, поэтому был проведен тест в режиме реверса сделок. Тут результаты были получше. Так как советник получает сигналы от динамически рассчитываемой скользящей средней, то и нет параметров для оптимизации. Но есть возможность поразмыслить, что можно добавить. Например, трейлинг стопов открытых позиций.
Рис.1,2 Результаты теста.
MQL5-реализация адаптивного советника UmnickTrade.Patterns_EA
Советник по тридцати популярным свечным паттернам.
Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде.OpenTime 2
Позиции открываются внутри двух временных интервалов. Закрытие по времени. Трейлинг.