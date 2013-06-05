Смотри, как бесплатно скачать роботов
Веер Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
Веер индикаторов Stochastic, период которых задается по одному из четырех типов прогрессий:
- арифметическая,
- геометрическая,
- числа Фибоначчи,
- числа Леонардо.
