CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ThreeLineBreak on Chart S/R - индикатор для MetaTrader 4

Ulterior | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7729
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии. Уровни определяются по ценам закрытия.

Синие линии - поддержка, Красные - сопротивление

Пунктирные линии - кандидаты.

Параметром индикатора LB управляется количество учитываемых уровней на пробитие.

При прохождении определенного количества пунктов подтягиваются линии уровней на указанном TF.

На графике отображаются только более высокого TF уровни.

ThreeLineBreak on Chart S/R

Brakeout_Trader_v1.mq4 Brakeout_Trader_v1.mq4

Эксперт, открывающий сделку по закрытии свечи за указанным ценовым уровнем на пробой, доработка до графического терминала. Но нужна помощь в доработке кода.

CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE

Скрипт избирательно очищает график по части имени и/или по типу графического объекта.

Индикаторы основанные на MUV описанным satop. Индикаторы основанные на MUV описанным satop.

Используется индикатор MUV созданный sator.

Percenter.mqh - скрипт-калькулятор Percenter.mqh - скрипт-калькулятор

Скрипт является калькулятор для расчетов простых, сложных, номинальных и непрерывно начисляемых процентов.