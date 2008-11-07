Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ThreeLineBreak on Chart S/R - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7729
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии. Уровни определяются по ценам закрытия.
Синие линии - поддержка, Красные - сопротивление
Пунктирные линии - кандидаты.
Параметром индикатора LB управляется количество учитываемых уровней на пробитие.
При прохождении определенного количества пунктов подтягиваются линии уровней на указанном TF.
На графике отображаются только более высокого TF уровни.
ThreeLineBreak on Chart S/R
Эксперт, открывающий сделку по закрытии свечи за указанным ценовым уровнем на пробой, доработка до графического терминала. Но нужна помощь в доработке кода.CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE
Скрипт избирательно очищает график по части имени и/или по типу графического объекта.
Используется индикатор MUV созданный sator.Percenter.mqh - скрипт-калькулятор
Скрипт является калькулятор для расчетов простых, сложных, номинальных и непрерывно начисляемых процентов.