Индикаторы

Веер RSI - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Веер индикаторов RSI, период которых задается по одному из четырех типов прогрессий:

  • арифметическая,
  • геометрическая,
  • числа Фибоначчи,
  • числа Леонардо.


