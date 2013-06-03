Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Веер МА - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3646
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Веер индикаторов МА, период которых задается по одному из четырех типов прогрессий:
- арифметическая,
- геометрическая,
- числа Фибоначчи,
- числа Леонардо.
Damiani_volatmeter
Измеритель волатильности с индикацией в виде цветного облакаXO
Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.