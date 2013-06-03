CodeBaseРазделы
Индикаторы

Веер МА - индикатор для MetaTrader 5

Веер индикаторов МА, период которых задается по одному из четырех типов прогрессий:

  • арифметическая,
  • геометрическая,
  • числа Фибоначчи,
  • числа Леонардо.

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Измеритель волатильности с индикацией в виде цветного облака

XO XO

Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.

SR_TLB SR_TLB

Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии

Веер RSI Веер RSI

Веер индикаторов RSI, период которых задается по одной из четырех прогрессий