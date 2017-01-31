Библиотека алгоритмов усреднения, подробное описание работы с которыми в подробном виде было изложено в в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов". В Zip-архиве SmoothAlgorithms.zip представлена MQL4 версия этой библиотеки. В качестве примера использования алгоритмов усреднения этой библиотеки предлагается индикатор EMA.mq5. Код индикатора написан таким образом, что нет никакой разницы, под какой язык компилировать этот индикатор с соответствующей языку библиотекой усреднения и соответствующим расширением исходного файла индикатора.

Рис.1. Индикатор EMA в окне терминала MetaTrader5

Рис.2. Индикатор EMA в окне терминала MetaTrader4