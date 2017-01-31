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Библиотеки

SmoothAlgorithms - библиотека для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3215
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
EMA.mq5 (12.64 KB) просмотр
SmoothAlgorithms.zip (21.19 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
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Библиотека алгоритмов усреднения, подробное описание работы с которыми в подробном виде было изложено в в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов". В Zip-архиве SmoothAlgorithms.zip представлена MQL4 версия этой библиотеки. В качестве примера использования алгоритмов усреднения этой библиотеки предлагается индикатор EMA.mq5. Код индикатора написан таким образом, что нет никакой разницы, под какой язык компилировать этот индикатор с соответствующей языку библиотекой усреднения и соответствующим расширением исходного файла индикатора.

Рис.1. Индикатор EMA в окне терминала MetaTrader5

Рис.1. Индикатор EMA в окне терминала MetaTrader5

Рис.2. Индикатор EMA в окне терминала MetaTrader4

Рис.2. Индикатор EMA в окне терминала MetaTrader4

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