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Fractal_TRIX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_TRIX_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_TRIX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора Fractal_TRIX_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_TRIX.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_TRIX в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\Fractal_TRIX.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_TRIX",e_period,normal_speed,IPC,0);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор Fractal_TRIX_HTF
Индикатор показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".Session Buy Sell Orders Volume
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на продажу в текущий момент".
Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_Gator
Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR.