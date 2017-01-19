Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_TRIX_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_TRIX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_TRIX_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_TRIX.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_TRIX в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\Fractal_TRIX.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_TRIX" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.





Рис.1. Индикатор Fractal_TRIX_HTF