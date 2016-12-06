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Советники

Exp_Fractal_MFI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2368
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_MFI.mq5 (18.66 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Fractal_MFI.mq5 (29.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Хлыстов Владимир

Самый простой советник по фрактальному MFI. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение уровня.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_MFI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_MFI.ex5 содержит индикатор Fractal_MFI.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение индикаторов в код эксперта как ресурсов
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору

//---- получение хендла индикатора Fractal_MFI
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикатора самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H2:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Советник работает на основе индикаторов iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Торговля по пользовательскому индикатору ZeroLag MACD.

Fractal_MFI_HTF Fractal_MFI_HTF

Индикатор Fractal_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_WeightOscillator Fractal_WeightOscillator

Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR и Fractal_DeMarker.