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Exp_Fractal_MFI - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Хлыстов Владимир
Самый простой советник по фрактальному MFI. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение уровня.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_MFI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_MFI.ex5 содержит индикатор Fractal_MFI.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикатора самостоятельно.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H2:
Рис. 2. График результатов тестирования
Советник работает на основе индикаторов iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.ZeroLagEA-AIP v0.0.4
Торговля по пользовательскому индикатору ZeroLag MACD.
Индикатор Fractal_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_WeightOscillator
Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR и Fractal_DeMarker.