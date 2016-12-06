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Индикаторы

Fractal_MFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Индикатор Fractal_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_MFI_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_MFI.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_MFI_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_MFI.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_MFI в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору

//--- получение хендла индикатора Fractal_MFI
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор Fractal_MFI_HTF

Рис.1. Индикатор Fractal_MFI_HTF

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Самый простой советник по фрактальному MFI.

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